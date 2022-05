Inter, Sanchez e Vidal sbloccano il mercato: previsto risparmio da 20 milioni

I due cileni non vestiranno più la maglia nerazzurra e permetteranno al club di avere più margine di manovra

Il vertice di martedì tra il presidente Zhang, la dirigenza e il tecnico Inzaghi è servito all'Inter per fare il punto della situazione sulle strategie di mercato da adottare in estate. Il primo obiettivo in entrata rimane Paulo Dybala, per il quale già oggi potrebbero esserci novità importanti . Tuttavia, prima di affondare il colpo, bisognerà lavorare in uscita.

A tal proposito, secondo La Gazzetta dello Sport, una grossa mano può arrivare da Alexis Sanchez e Arturo Vidal, destinati a partire e a liberare spazio nel monte ingaggi: "Della Joya si è parlato nel vertice con il tecnico di martedì: la decisione di spingere, in fondo, è stata partorita là. I dirigenti, però, non possono ancora accelerare come vorrebbero, anche perché prima c'è del lavoro da fare in uscita, soprattutto con i due cileni. Vidal va accompagnato alla porta (ha un accordo con i brasiliano del Flamengo), mentre su Sanchez c'è da trovare un incastro per la buonuscita. In ogni caso, l'addio alla coppia porterebbe un risparmio lordo vicino ai 20 milioni".