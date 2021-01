CorSera – San Siro, negato al terzo anello il valore artistico dell’opera

Al terzo anello di San Siro è stato negato il valore artistico dell’opera. Era stato l’architetto che lo ha progettato insieme a Ragazzi e Finzi, Enrico Hoffer, a chiederne il riconoscimento alla Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero dei Beni culturali.

Questa la risposta arrivata e riportata dall’edizione milanese del Corriere della Sera: “Il terzo anello di San Siro riguarda una parte della struttura dello stadio, ampiamente stratificata, in linea con quanto già espresso per altre opere analizzate. Ritenuto altresì che l’opera si configuri più come soluzione di un problema tecnologico e funzionale che non come un progetto autenticamente creativo e originale, e che sia quindi carente delle caratteristiche architettoniche e qualitative richieste, ritiene di non poter esprimere parere favorevole all’accoglimento dell’istanza del riconoscimento dell’importante carattere artistico”.

(Fonte: Corriere della Sera, edizione Milano)