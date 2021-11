Sassuolo-Inter Primavera, pagelle: attacco spuntato. Chivu, le scelte non pagano

Seconda sconfitta consecutiva in campionato per i nerazzurri: prestazione opaca e deludente, si salvano in pochi

Fabio Alampi

Altra sconfitta per l'Inter Primavera, che perde 1-0 sul campo del Sassuolo e conferma le difficoltà emerse nell'ultimo periodo in campionato.

Queste le pagelle di Fcinter1908:

Rovida 6 Poco lavoro da sbrigare, non può nulla sul colpo di testa da pochi passi di Samele.

Silvestro 5 Si preoccupa di tenere la posizione e si propone poco in avanti. Non sfrutta al meglio l'occasione, e nel finale si fa cacciare per un'entrata assurda.

Hoti 6 Alla prima con la fascia di capitano al braccio, non deve faticare troppo contro gli attaccanti del Sassuolo.

Matjaz 6 Stesso discorso di Hoti.

Carboni 6 Meno arrembante del solito, mette in mezzo alcuni palloni velenosi che i compagni non sfruttano.

Grygar 5,5 Fatica a trovare la posizione, si ritrova spesso a inseguire gli avversari. Spaesato. (dal 76' Andersen sv)

Cecchini Muller 6 Parte bene, con personalità e diverse buone aperture. Si spegne in fretta. (dal 56' Sangalli 6,5 Con lui in campo è tutta un'altra musica)

Casadei 6,5 Non la sua partita migliore, ma quanto basta per dimostrare di essere di un livello superiore. (dal 66' Fabbian 6,5 Altro elemento che dovrebbe giocare sempre)

Peschetola 5,5 Sul suo voto pesa parecchio l'errore sotto porta che avrebbe potuto cambiare la partita.

Owusu 6,5 Intraprendente, punta più volte l'avversario, anche se non trova mai la porta. (dal 56' Iliev 6,5 Qualche bella iniziativa, va più volte al tiro: sarebbe forse servito prima)

Abiuso 5,5 Schiacciato dalla fisicità dei centrali del Sassuolo, si vede poco anche nel consueto lavoro sporco e nel gioco di sponde per i compagni. (dal 56' Jurgens 5,5 Non punge)

Chivu 5 La scelta di ricorrere continuamente al turnover, cambiando 5-6 elementi ad ogni gara, sta rallentando il processo di crescita della squadra. Scelta precisa, ma che per il momento non paga in termini di punti.