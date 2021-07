Inter, Satriano può rimanere. Inzaghi non ha dubbi: è già pronto per la Serie A

L'attaccante uruguaiano sta impressionando in questa prima fase di pre season: ha già convinto il tecnico nerazzurro

Il nome del momento in casa Inter è quello di Martin Satriano : l'attaccante uruguaiano, classe 2001, sta impressionando in questa prima fase di ritiro pre campionato. Tanto che ora non è da escudere una sua permanenza a Milano: la lista dei club che hanno già manifestato interesse è infinita , ma Simone Inzaghi lo sta valutando con grande attenzione. Così scrive Tuttosport: "Oltre alla quantità dei club presenti nella lista di chi vuole il giocatore, cresce anche la stima di Simone Inzaghi nei confronti di Satriano, autore di cinque gol al Sarnico e soprattutto della rete del 2-2 col Lugano. L'allenatore nerazzurro sta pensando di tenere Satriano alla Pinetina per completare il reparto d'attacco. A fianco di Lukaku , Lautaro Martinez e Sanchez potrebbe restare il 20enne uruguaiano".

"L'ex tecnico della Lazio considera già pronto Satriano per misurarsi in Serie A. [...] L'intenzione di Inzaghi è quella di trattenere Satriano per valutarlo anche nelle prossime amichevoli che presenteranno un coefficiente di difficoltà più elevato. La decisione definitiva sarà poi presa nelle prossime settimane. Ma Inzaghi, per ovvie ragioni di ruolo nel passato da calciatore, è il più indicato a dare il suo parere su un attaccante. Dal punto di vista tecnico e da quello caratteriale. E la prima caratteristica che sta piacendo della punta di Montevideo è questa propensione a essere affamato sul terreno di gioco. Grazie a questa personalità, nel giro di poche amichevoli, è riuscito in breve tempo a scalare le gerarchie ad Appiano Gentile. Fino a conquistare una possibile conferma, senza necessità di iniziare la gavetta in prestito. Ecco perché crescono i corteggiatori sul mercato. Ma aumenta anche il tasso di stima ad Appiano Gentile. A partire da Inzaghi".