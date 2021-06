In Uk – Premier pazza di Satriano: sei big sull’attaccante. L’Inter aspetta offerte

Dalla Premier League ci sarebbero ben sei club importanti pronti a fare una mossa per il giovane calciatore dell'Inter Primavera

Oltre a Manchester City e Chelsea che già in passato avevano manifestato interesse per Satriano, nelle ultime settimane, secondo il Daily Mail, ci sarebbero stati dei sondaggi anche da parte di Tottenham, Arsenal, West Ham ed Everton. Il Tottenham, con il nuovo direttore sportivo Fabio Paratici, potrebbe fare sul serio conoscendo direttamente il giocatore ammirato nel campionato Primavera. L'Inter sa che Satriano potrebbe crescere ancora, ma spera che possano arrivare offerte importanti che sarebbero un toccasana per il bilancio nerazzurro.