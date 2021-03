Il Giorno – Scadenze, l’Inter assicura: “Tutto saldato a metà marzo. I dirigenti…”

Il punto dal quotidiano in merito alle scadenze da rispettare: c'è un'importante comunicazione che arriva dall'Inter

In questi giorni caldissimi, l'Inter cerca una soluzione definitiva per risolvere l'incertezza societaria. Il tutto perché le scadenze del mese di marzo incombono e il club non può più rimandare. Ma da viale della Liberazione assicurano che tutto sarà risolto: "C'è l'urgenza di onorare le scadenze - spiega Il Giorno -. Preoccupa la data del 31 marzo, quella in cui scatterà la verifica Uefa (Ceferin e i suoi giovedì scorso erano a Milano ma non hanno potuto parlare con la dirigenza nerazzurra, in quarantena per il Covid), che impone alle società di non avere arretrati nel pagamento degli stipendi per quote superiori al 15% del monte ingaggi complessivo.