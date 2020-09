Inter, Scaloni: “Lautaro non ha prezzo. E migliorerà ancora. Oltre a fare gol…”

Nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni di Olé, Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ha parlato così di Lautaro Martinez, centravanti della Seleccion e dell’Inter: “Ci darà tanto. Oltre a fare gol, si sacrifica, ha voglia di vincere e ascolta. Non ha prezzo. Adesso è un giocatore molto interessante che penso migliorerà ancora. Se giochi con un attaccante e due mezzepunte, il centravanti deve essere in area. In Coppa abbiamo giocato con tre attaccanti e uno o due uscivano dall’area. Mi piace che ci sia un riferimento. Può giocare da mezzapunta o attaccante”.