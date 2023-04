Scalvini, Inter e Juve pronte al duello. L’Atalanta osserva: servono almeno 40 milioni

Dopo l'ottima stagione disputata con l'Atalanta, tante big stanno chiedendo informazioni per Scalvini . Il difensore piace anche all'Inter, ma c'è da battere la concorrenza della Juve e soprattutto trovare un accordo col club bergamasco che non vuole scendere sotto la valutazione di 40 milioni.

"Sia Inter che Juve dovranno costruire la difesa del futuro e hanno da tempo guardato alla Dea dalle uova d’oro. Se a Milano hanno già salutato Milan Skriniar, che molto probabilmente non indosserà più la maglia nerazzurra, a Torino saranno chiamati a una complessa ristrutturazione, anche nel reparto arretrato. Per questo, il derby di Italia, che si giocherà domani in Coppa a San Siro, potrebbe traslocare sul mercato estivo per un gioiellino dell’Atalanta: Giorgio Scalvini", scrive La Gazzetta dello Sport.