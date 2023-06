Scalvini obiettivo Inter. Il difensore è in cima alla lista di Marotta, c’è anche il Napoli

Non lascerà il club bergamasco in questa stagione. Ma l'Inter lo segue e in futuro potrebbe dargli l'assalto.

Tra i giocatori tenuti sotto stretta osservazione dall'Inter c'è il difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini. Il giocatore è protagonista dell'Europeo Under 21 e, molto probabilmente, non lascerà il club bergamasco in questa stagione. Ma l'Inter lo segue e in futuro potrebbe dargli l'assalto.