Gds – Scamacca, le cifre offerte da Inter e Atalanta. Lui vuole la Champions ma…

Anche La Gazzetta dello Sport conferma il sorpasso dell'Atalanta sull'Inter nella corsa a Gianluca Scamacca: "Non si parla di speculazioni, bensì di concrete offerte sul tavolo del West Ham United. L'ultima proposta dell'Inter per l'ex Sassuolo è stata di 24 milioni di euro più 4 di bonus per riportare in Italia Scamacca: una cifra ritenuta comunque non sufficiente dai londinesi, che però adesso hanno dalla loro parte l'offerta dell'Atalanta", si legge sulla Rosea.