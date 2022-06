Scamacca, da primo obiettivo Inter a pista tramontata. Ma può tornare di moda se…

"Gianluca vorrebbe restare in Italia e su questo punto non ci sono dubbi. Soltanto che oggi tutte le strade sono bloccate oppure condizionate da altre priorità: ci sarebbe il Napoli, in caso di partenza di Osimhen per una cifra faraonica, ma non è una soluzione che lo alletta. Gliel’avevano prospettata un paio di mesi fa, ma ha reagito con crescente freddezza: nulla contro il Napoli, ma ha altri programmi. Oggi c’è soltanto l’estero: il sondaggio dell’Arsenal, l’irruzione abbastanza convinta del Paris Saint-Germain che ha messo sul tavolo una cifra di circa 30 milioni, a fronte di una richiesta di 50. Campos, nuovo uomo mercato di Al-Khelaifi, di solito fa queste scommesse eccitanti, bisogna vedere soltanto se alzerà l’asticella della proposta economica. Gli scenari di Scamacca cambierebbero se si materializzasse un club di Serie A oggi abbastanza lontano. Ma il mercato è lungo, magari l’Inter potrebbe tornare se partissero sia Lautaro (attualmente blindato) che Dzeko, nel frattempo la pista straniera va seguita tenendo sempre conto che il meteo cambia ogni giorno", spiega Pedullà su Gazzetta.it.