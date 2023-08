"Nelle idee di Inzaghi per la nuova Inter – non va dimenticato – c’era Lukaku. E lo stesso Lukaku la scorsa stagione si giocava il posto con Dzeko. Scamacca è molto più simile ai due attaccanti dell’Inter 2022-23 di quanto non lo sia Balogun. Che peraltro comporterebbe un investimento ancor maggiore: l’Arsenal non scende sotto quota 40 milioni di euro, cifra che non si può spendere a cuor leggero", aggiunge il quotidiano.