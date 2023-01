GdS – Scambio Correa-Depay? Naufragato prima di interpellare l’Inter perché…

Joaquin Correa al Barcellona e Memphis Depay all'Inter? Una suggestione destinata a non concretizzarsi. La Gazzetta dello Sport ricostruisce quanto accaduto nelle ultime ore. Questo il focus che spiega la faccenda: "Una prospettiva che in realtà è naufragata prima di prendere quota e che l’Inter fosse interpellata a riguardo. Perché l’olandese ha bloccato tutto sul nascere: dopo che non è riuscito a tornare al Manchester United, Memphis si è promesso all’Atletico Madrid e si è detto disposto a lasciare la Catalogna solo per andare da Simeone. Altrimenti aspetterà il 30 giugno, quando scadrà il suo contratto, e si sceglierà con serenità la nuova destinazione".