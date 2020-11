Scariolo: “Inter, firmerei per un pareggio. Ecco chi prenderei dal Real. Nessuna credeva…”

Real Madrid-Inter sarà una gara particolare per Sergio Scariolo. L’allenatore, che attualmente guida la Spagna, è un grande tifoso nerazzurro. Intervenuto a Radio MARCA, Scariolo ha parlato della partita e ha dato alcuni consigli di mercato a entrambe le squadre. “Le ultime partite sono state molto strane, la squadra ha dominato e poi non ha ottenuto la vittoria. La squadra ha pareggiato molte partite e soprattutto la maggior parte dei gol sono stati segnati da Lukaku. La sua assenza è molto importante. A questo punto firmo per un pareggio. Lascerebbe tutto aperto per il girone di ritorno e in questo momento il Real Madrid sta dando segnali di ripresa. Non sarebbe un brutto risultato per l’Inter”. Scariolo sottolinea le difficoltà difensive della squadra di Conte: “Stiamo prendendo due gol a partita, evitarlo sarebbe il primo passo necessario“.

“L’Inter non è una squadra di prima fascia a livello di budget e di investimenti. Non può permettersi ogni anno due top player, ma solitamente punta su calciatori su cui le altre squadre non decidono di scommettere. Nessuno credeva in Lautaro, per esempio, fino a quando non è arrivato all’Inter. Mourinho è riuscito a pescare tra i calciatori di questo tipo e ha dovuto creare una grande alchimia tra loro. Io prenderei Modric dal Real Madrid, abbiamo un’altra politica di trasferimento riguardo all’età. E viceversa, il Real Madrid potrebbe prendere Lukaku, è un giocatore di qualità e pronto a competere ai massimi livelli”.

SERIE A E REAL MADRID – “Gli avversari stanno bene e sono contento per l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, lo conosco personalmente e so che è un grande allenatore. È ora di approfittare delle difficoltà della Juventus. Il Real Madrid è una grande squadra con un grande allenatore, quest’anno ha fatto qualche passo falso in Champions, ma ha margine perché a novembre non si può fare una valutazione seria di nessuna squadra in nessuno sport“.

