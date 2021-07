Inter, ecco le scarpe con i colori della prima e della seconda maglia 2021-22 – FOTO

In attesa del lancio ufficiale, l'Inter lancia altri indizi sul tema e sui colori delle prossime maglie per la stagione 2021-22. Sul profilo ufficiale Weibo del club nerazzurro, infatti, sono apparsi dei modelli di scarpe Nike che, per tema e tonalità, anticipano le future divise interiste. Nella prima foto, infatti, si possono notare il nerazzurro, il nuovo logo e le squame del serpente. Squame che si ritrovano anche nel secondo modello, che però presenta tonalità bianche e blu, come la futura seconda maglia. Ecco le foto: