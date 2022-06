Inter, scelto il futuro di Dzeko: “Inzaghi lo ha chiamato e gli ha detto che…”

Devono essere due gli attaccanti in rosa a fare posto a Dybala e invece al momento l'Inter non è ancora riuscita a piazzarne nessuno

Ufficializzato l'affare Lukaku, ora l'Inter dovrà concentrarsi sulle uscite in attacco. Andrà infatti piazzato Andrea Pinamonti e salutato Alexis Sanchez e non solo, considerata anche la trattativa per Paulo Dybala. Questo il punto sull'attacco nerazzurro da Il Giornale: "Devono essere due gli attaccanti in rosa a fare posto a Dybala e invece al momento l'Inter non è ancora riuscita a piazzarne nessuno: Sanchez e Correa, Pinamonti e Dzeko, solo ipotesi e parole, ma nessuna certezza. Inzaghi, peraltro, avrebbe chiamato personalmente Dzeko, confermandogli di volerlo all'Inter anche nell'imminente stagione".