Inter, scenario a sorpresa: “Non è da escludere che dopo il rinnovo Bremer possa…”

Il rinnovo firmato da Gleison Bremer ieri con il Torino ha acceso diverse discussioni sul suo futuro. C'è chi ha pensato ad una possibile permanenza in granata, mentre chi ha subito collegato il tutto ad una ricerca di asta da parte del presidente Cairo. Il Corriere dello Sport dipinge però un altro scenario, che vedrebbe l'Inter, nonostante tutto, ancora in pole: "Non è da escludere, comunque, che accettando di rinnovare, Bremer abbia ottenuto di scegliere la sua destinazione e, dunque, l’Inter resterebbe la grande favorita", scrive il quotidiano.