Scholes rivela: “Un agente mi chiamò per portarmi all’Inter. Dopo quella telefonata…”

Nel corso di una intervista concessa a BBC 5 Live Sport, Paul Scholes ha rivelato un aneddoto legato alla sua gloriosa carriera al Manchester United: “Non sono mai stato avvertito di un eventuale interesse di qualche squadra per me. Ho avuto soltanto una telefonata da un agente che mi chiese se fossi interessato a trasferirmi all’Inter, ma quella fu l’unica chiamata di sempre. Non ho più avuto contatti dopo quella volta. I manager non hanno mai detto nulla su di me. Giocavo nel club in cui sono cresciuto da ragazzino e vincevamo trofei in continuazione. Non c’è stato mai motivo di pensare a Barcellona, Real Madrid o Milan, perché mi trovavo nel club più grande al mondo. Eravamo allo stesso livello degli altri top club, se non addirittura più forti2.