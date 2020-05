Cds – Il Cts darà il suo sì agli allenamenti di squadra: da capire come gestire eventuali positività

Sarà una giornata importante per il calcio italiano. Infatti, secondo il Corriere dello Sport, oggi il Comitato tecnico-scientifico ufficializzerà il suo parere favorevole alla ripresa degli allenamenti di squadra. Il primo passo riguarderà la questione dei tamponi, test molecolari per l’intero “gruppo squadra”. “A quel punto potrà scattare un ritiro blindato, senza possibilità di contatti con l’esterno, che durerà almeno due settimane“, spiega il quotidiano. Non mancheranno gli ostacoli, in particolare se dovesse emergere una nuova positività tra i giocatori: “Un altro aspetto su cui il Cts non transige è la quarantena allargata, quindi sia per il contagiato, ma anche per tutti coloro con cui è entrato in contatto. Tale vincolo avrebbe un impatto soprattutto sulla ripartenza del campionato, perché la scoperta di un nuovo malato tra i calciatori obbligherebbe a stoppare di nuovo tutto“.

(Corriere dello Sport)