Sconcerti: “Inter, De Paul ideale al posto di Eriksen. Ma non solo”

Le parole del giornalista a proposito del centrocampista che piace ai nerazzurri ma non solo

Intervenuto ai microfoni di TMW, Mario Sconcerti nel corso di un'analisi sul Milan si è espresso anche su Rodrigo De Paul che piace alle due milanesi ma non solo: "Calhanoglu? Il turco è stato un limite, perché segna pochissimo e ci mette sempre un attimo in più a tenere il pallone e oggi è un difetto abbastanza grave. E' un buon giocatore. Credo che De Paul sarebbe l'ideale per l'Inter al posto di Eriksen, per la Juve a centrocampo, per il Napoli al posto di Bakayoko e Fabian Ruiz, e nel Milan al posto di Calhanoglu".