Sconcerti: “Inter mai felice come Conte. Eriksen caso serio, ma non gli interessa”

Attraverso le colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha analizzato la prestazione dell’Inter contro il Borussia Moenchengladbach. Questa la sua riflessione sui nerazzurri, il cui gioco stenta a decollare: “L’Inter ha giocato peggio che col Milan, è stata complessa e prevedibile. Eriksen è andato un po’ meglio, ma sono sfumature per amatori. In realtà è rimasto un corpo estraneo. Ormai è un caso serio, difficilmente recuperabile. Non sembra nemmeno che a lui interessi molto. È senza dimensione, niente è un suo problema. Ogni volta che gioca il caso però si allarga. L’Inter di adesso è quasi soltanto Lukaku, le partite sono ormai un testa a testa fra lui e gli avversari. Per il resto l’Inter è come Conte, non è mai felice, non si diverte mai. Gioca con una professionalità spartana, sempre uguale, non è un caso che i giocatori di qualità siano in difficoltà, come Eriksen, Perisic, lo stesso Vidal, Kolarov, Sanchez. È come non ci fosse libertà d’espressione. Comunque sia comincia a essere un problema perché in attesa di un gioco la difesa insiste a prendere gol e le distanze dagli altri cominciano a dilatarsi”.