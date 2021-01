Caso Suarez, lo screen della chat di Paratici: “Ha passaporto italiano?”. Poi… cerca su Google!

Un caso sempre più spinoso e spiacevole, che vede sempre protagonista la Juventus e, suo malgrado, anche Luis Suarez. Resta argomento scottante il mancato passaggio dell’attaccante uruguaiano (oggi all’Atletico Madrid) al club bianconero nell’ultima estate di mercato. L’esame farsa di italiano all’Università di Perugia ha causato l’apertura di un’indagine penale, mentre il rischio che corre la stessa Juventus resta ancora tutto da decifrare.

Intanto, è stata svelata, con tanto di screenshot, la chat tra il direttore sportivo della Juve, Fabio Paratici, e Ivan Zaldua, avvocato del calciatore. Nello specifico, la notte del 31 agosto, subito dopo aver raggiunto un accordo con Suarez, a Paratici viene il dubbio se Suarez avesse o meno il passaporto comunitario. E così manda un messaggio a Zaldua: “Una pregunta por hacer seguro: luis tiene pasaporte comunitario tambien verdad?” (“Una domanda per essere sicuro: Luis ha anche un passaporto comunitario, giusto?”, ndr), chiede il dirigente juventino.

La mattina dopo, l’avvocato risponde che no, Suarez non ha un passaporto comunitario. Paratici, però, non si capacita e, ricordiamolo, dopo aver già raggiunto un accordo economico col calciatore, va a cercare su Google. Precisamente su Transfermarkt, sito specializzato. E manda a sua volta uno screenshot all’avvocato Zaldua.

Un episodio spiacevole, che di certo aggrava la posizione di Paratici e della Juventus in questa spinosa vicenda. Che è tutt’altro che finita. Ecco la foto: