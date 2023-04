GdS – Inter-Juve, la probabile della semifinale: ballottaggio Lukaku-Dzeko. Torna Onana

Coppa Italia in vista. La semifinale contro la Juventus arriva dopo le tante polemiche dell'andata con i cori razzisti contro Lukaku e tutto quello che ne è conseguito. Inzaghi ha pensato alla gara contro gli uomini di Allegri già nella partita contro l'Empoli di domenica. Al Castellani i nerazzurri hanno vinto dopo quattro sconfitte e un pareggio e la vittoria è arrivata nonostante il tecnico interista abbia fatto riposare Onana, Darmian, Mkhitaryan (che non era a disposizione per motivi personali), Dimarco, Bastoni, Barella, Lautaro e Dzeko.

Sono i calciatori che torneranno utili nella sfida contro la squadra juventina. Quindi in porta tornerà Onana, in difesa dovrebbe giocare Darmian, Acerbi e Bastoni. Sulle fasce potrebbero giocare Dumfries e Dimarco e in mezzo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco è sicuro di un posto Lautaro. Testa a testa tra Dzeko e Lukaku per chi andrà a fiancheggiarlo. Il belga viene dalla doppietta a Empoli ma penserà anche alla partita della Lazio che è in programma domenica alle 12.3o, senza dimenticare poi il derby di Champions League in arrivo. E magari Dzeko potrebbe partire dal primo minuto per dare continuità all'alternanza che Inzaghi ha usato in tutta la stagione.