CM – Inter alle prese col mistero Sensi. C’è un aspetto che preoccupa Conte più di quello fisico

Il tecnico dell’Inter Conte ne ha parlato ieri in conferenza stampa, spiegando che la strada scelta non sta portando i frutti sperati. Intanto il rientro di Sensi è previsto dopo la sosta delle nazionali. Stefano Sensi è ancora tra gli indisponibili dell’Inter. Il centrocampista, rilevatosi elemento fondamentale nell’inizio della scorsa stagione, è spesso fuori per problemi fisici., spiegando che la strada scelta non sta portando i frutti sperati.

“Un’eternità e il calvario non sembra ancora concluso. Sensi avrà a disposizione la sosta per le nazionali per cercare di portare a termine con successo il percorso di riabilitazione e ritrovare la migliore condizione atletica, ma a preoccupare Conte – che molto aveva avuto all’inizio della passata stagione in termini di qualità dal regista cesenate – è soprattutto l’aspetto psicologico. Il timore che la paura di rifarsi male possa frenare il giocatore e allungare i tempi di rientro. In un’Inter alla ricerca di certezze ed equilibri, quello di Sensi sta iniziando ad assumere i toni di un vero e proprio mistero”, spiega Calciomercato.com.