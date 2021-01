Gds – Inter, Sensi? Conte allibito. Spifferi di Appiano raccontano che per un certo periodo…

Contro l’Udinese, ma succede quando si incontra una squadra chiusa, l’Inter è andata in difficoltà. I nerazzurri sono stati incapaci di cambiare passo ed è in queste gare che si sente la mancanza di centrocampisti in grado di dettare l’ultimo passaggio. Ci ha provato Sensi, inserito al 25esimo del secondo tempo, ma il centrocampista non ha inciso come sperava Conte, anche perché il giocatore non gioca con continuità a causa dei tanti problemi fisici. Uno come Sensi servirebbe sempre nel centrocampo nerazzurro, ma Conte quasi mai ha potuto puntare sull’ex Sassuolo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il giocatore ha una sorta di blocco psicologico di fronte al ritorno alla titolarità.

L’ultimo esempio è la partita di Coppa Italia contro la Fiorentina, Conte lo schiera titolare, ma nel riscaldamento si ferma per un dolore al polpaccio. “Fatto sta che Conte rimane allibito, anche perché al suo posto deve spremere Vidal“, sottolinea la Rosea. È in questi casi che il giocatore dovrebbe lavorare il doppio, “ma a differenza dei compagni fatica ad arricchire il tutto con un lavoro di potenziamento prima e dopo le sedute. Spifferi da Appiano raccontano che per un certo periodo abbia preferito correre a casa a giocare a Fortnite. E ora anche Conte rischia di perdere la pazienza“.

(Gazzetta dello Sport)