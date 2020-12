Inter, un tifoso a Sensi: “Ma almeno 5 partite le giochi?”. La fidanzata sbotta e replica

Non è ancora giunto il momento, stando alle parole di Antonio Conte, di Stefano Sensi. Il centrocampista non ha ancora smaltito del tutto i problemi fisici e non sembra essere ancora pronto a partire titolare in gare ufficiali. Un tifoso nerazzurro, su Instagram, ha “attaccato” il numero 12 su questo argomento, scrivendo: “Quest’anno le giochi 5 partite o neanche? Meno social e più muscolatura. Un interista”. La fidanzata di Sensi Giulia Amodio, però, ha voluto rispondere in prima persona a questo commento sbottando così: “Ma 5 minuti per pensare prima di scrivere tu no? Che dici? Sarebbe un giusto compromesso… Una ragazza un po’ più sveglia di te”.