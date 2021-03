Inter, numeri da incubo per Sensi. “Il gesto fatto a Torino da Conte spiega tutto”

Il centrocampista non è ancora riuscito a giocare una partita per intero: e ora dovrà pure scalare le gerarchie

All'Inter manca ancora un tassello per essere definitivamente completa: il recupero di Stefano Sensi. L'ex Sassuolo non riesce infatti a tornare sereno come i primi mesi in nerazzurro e il suo recupero dovrà essere l'ennesimo miracolo compiuto da Antonio Conte. Spiega infatti SportMediaset: "Il centrocampista di Urbino è stabilmente con la squadra e sembra aver recuperato da tutti gli infortuni che hanno trasformato l'ultimo anno in un calvario.