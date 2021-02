Inter: Sensi, allenamento ancora a parte. Rientra per il Parma?

Probabilmente il giocatore nerazzurro tornerà a disposizione nella gara contro il Parma: c'è grande cautela sul suo ennesimo recupero

Penultimo allenamento alla Pinetina in vista della sfida contro il Genoa. In gruppo non c'era Stefano Sensi.Il giocatore, alle prese con problemi muscolari, si è allenato ancora a parte. "Ha fatto una buona seduta individuale", hanno spiegato a Skysport.