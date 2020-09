Inter, da Sensi la notizia più bella: da vedere e rivedere l’ultimo “cioccolatino”

Oltre al 7-0 e alle tante risposte positive per Conte in vista dell’esordio in campionato contro la Fiorentina, per l’Inter è arrivata un’altra notizia, forse la più importante e certamente attesa da tutti, nell’ambiente nerazzurro. Si tratta del pieno recupero di Stefano Sensi che, come scritto dalla Gazzetta dello Sport, ha dimostrato un’ottima forma fisica e tecnica. Un vero e proprio acquisto per l’Inter per l’assalto allo scudetto:

“Dentro nella ripresa, Stefano fa subito capire di voler recuperare il tempo perso. Da vedere e rivedere il numero che manda al bar Pulidori (il portiere di riserva) e l’appoggio per Lautaro: un “cioccolatino” solo da scartare a due passi dalla porta. Inter sul 5-0 e sgambata che prosegue“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)