Sky – Inter, occasione d’oro: Real senza due big. La grande novità arriva da Sensi

La vittoria dai due volti contro il Torino è già il passato per l’Inter di Antonio Conte, che dopodomani affronta a San Siro il Real Madrid per quella che si preannuncia come una partita decisiva per il cammino in Champions League dei nerazzurri.

L’occasione è ghiotta anche perché, come riportato da Sky Sport, la squadra di Zidane dovrà fare a meno sicuramente di Sergio Ramos, ma probabilmente anche di Karim Benzema. L’attaccante francese, infatti, si è allenato ancora a parte e non è ancora a posto fisicamente.

Per l’Inter, invece, le buone notizie arrivano da Stefano Sensi. Sky, infatti, riferisce che il centrocampista nerazzurro, out per fastidi muscolari da qualche settimana, ha svolto parte del lavoro con la squadra ad Appiano Gentile. Il suo rientro si avvicina.

(Fonte: Sky Sport)