Ts – Inter, prove di recupero per Sensi: ecco l’obiettivo. Lo staff medico sta applicando…

Primi due mesi della sua avventura nerazzurra da incorniciare, poi per Stefano Sensi è iniziato un lungo calvario che lo ha tenuto lontano dal campo per diversi mesi. Nuovi infortuni e ricadute, Antonio Conte non ha mai potuto contare sul centrocampista. Secondo quanto riporta Tuttosport, questa potrebbe essere la settimana del ritorno alla normalità per il giocatore.

“Il centrocampista marchigiano dovrebbe intensificare il peso degli allenamenti. Forse non da oggi, ma sicuramente nei prossimi giorni. Lo staff medico sta applicando con ancora maggiore attenzione il protocollo previsto per il recupero dagli infortuni muscolare. Per questo motivo l’aumento del carico delle sedute viene centellinato con estrema cautela. Tra mercoledì e giovedì si completerà il ritorno dei nazionali. Conte potrà allenare il gruppo al completo solo venerdì”.

