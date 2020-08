Nei prossimi giorni Antonio Conte deciderà la formazione da mandare in campo contro il Getafe negli ottavi di finale di Europa League. Nell’ultimo allenamento anche Stefano Sensi si è allenato, almeno per la maggior parte dell’allenamento, in gruppo. Il centrocampista è da considerarsi recuperato per la gara contro gli spagnoli, almeno per la panchina.

(Fonte: SS24)