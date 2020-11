Sensi ancora fuori. Poche speranze col Real, ecco quando l’Inter può riaverlo a disposizione

Tra i giocatori indisponibili nell’Inter c’è ancora Stefano Sensi. Il centrocampista, decisivo nella parte iniziale della scorsa stagione, è ancora ai box per un infortunio e il tecnico Conte lo aspetta perché lo considera una variante importante per il centrocampo. Sensi sa svolgere più ruoli, sa dare velocità e fantasia alla manovra.

Il centrocampista non sarà disponibile oggi nella gara contro il Torino, nei giorni scorsi ha lavorato ancora a parte. Il suo rientro in gruppo è atteso per domani; difficile che possa esserci per la delicata gara contro il Real Madrid di mercoledì sera. L’obiettivo è quello di rientrare tra i convocati per la trasferta di Sassuolo, il suo club prima di vestire la maglia dell’Inter.