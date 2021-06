Sensi salta l’Europeo, il momento nero continua. Al suo posto tocca a Pessina

Il centrocampista dell'Inter non prenderà parte al torneo, tornerà a casa dopo il risentimento muscolare accusato oggi

Prosegue il periodo sfortunato per Stefano Sensi . Il centrocampista dell'Inter ha avuto oggi un risentimento muscolare e non prenderà parte all'Europeo.

"Niente da fare per Stefano Sensi, costretto ancora una volta ad alzare bandiera bianca davanti ad un infortunio. Il centrocampista dell'Inter, che in stagione ha giocato solo quattro partite da titolare proprio perché tormentato da continui problemi fisici, lascerà il ritiro della Nazionale a causa di un risentimento muscolare accusato nell'allenamento di oggi. Non ci sarà dunque nell'amichevole contro la Repubblica Ceca. Ma, soprattutto, non prenderà parte all'Europeo. Nella mattinata di domani si sottoporrà ad un nuovo controllo, ma saluterà comunque Coverciano. Al suo posto ci sarà Matteo Pessina", spiega Gazzetta.it.