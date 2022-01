Tutti i dubbi di Sensi: la Sampdoria insiste. Inter, Thorsby dipende…da Vecino

Il centrocampista nerazzurro è rimasto in panchina anche ieri sera: i blucerchiati attendono ora una risposta

Anche ieri ha dovuto osservare i suoi compagni di squadra dalla panchina, senza giocare nemmeno un minuto. La stagione di Stefano Sensi non sta andando secondo le aspettative: in campionato ha collezionato 9 presenze, di cui solamente una da titolare (alla prima contro il Genoa), totalizzando la miseria di 160 minuti. A conti fatti, meno di due partite. Senza contare che in questo 2022 non ha ancora messo piede in campo. Normale, a questo punto, pensare a un futuro lontano dall'Inter: Inzaghi lo stima, ma al tempo stesso non può garantirgli un minutaggio maggiore. Il centrocampista nerazzurro si trova davanti a un bivio: lasciare Milano, magari anche solo in prestito, o decidere di rimanere e provare a giocarsi le proprie carte?