Sensi: “Voglio tornare il Sensi di settembre 2019. Vidal? Avere giocatori così…”

La stagione nerazzurra sta per avere il suo via ufficiale, con la sfida contro la Fiorentina in programma sabato alle 20:45 a San Siro. Stefano Sensi, ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato il pre-campionato nerazzurro e le ambizioni future: “L’anno scorso ho avuto degli infortuni che mi hanno bloccato, ma sono imprevisti che fanno parte del gioco. In questa stagione sono cresciuto, ho lavorato tanto su di me, anche sulla prevenzione, spero che sarà un anno buono”.

L’anno scorso l’avvio di stagione di Sensi fu fulminante: “Ho un bellissimo ricordo di quel periodo, ero partito molto bene: pensare a quell’avvio è sicuramente uno stimolo per tornare a fare quelle cose. Devo essere bravo io a lavorare”.

L’arrivo di Vidal completa ancora di più il reparto centrale: “La competizione è naturale e c’è in tutte le squadre. Avere giocatori di spessore ed esperienza è positivo perché la loro presenza aiuta a migliorare, ci daranno una grossa mano. La possibilità di ricoprire anche più ruoli, poi, è sicuramente un valore aggiunto”.

Poi Sensi sceglie la parola d’ordine per la stagione: “Sicuramente è ‘ambizione’: l’Inter deve sempre puntare in alto, abbiamo fatto degli errori che abbiamo rivisto, lavorando e cercando di migliorare potremo fare grandi cose. È il campo che parla, dobbiamo lavorare su noi stessi e pensare a partita per partita. Ambizione, ripeto: è quella che ti aiuta a migliorare, a non commettere errori, e fare prestazioni sempre più importanti”.