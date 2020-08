La sentenza di Zazzaroni: “Inter senza trequartista ma discutere Eriksen significa…”

Christian Eriksen sta scalando le gerarchie. Esattamente come Diego Godin, il danese sta cercando di conquistare Antonio Conte con le prestazioni. Mai una parola fuori posto per Eriksen, che non si è lamentato neanche dopo i 2 minuti giocati in 2 partite prima dell’ottimo spezzone contro il Bayer Leverkusen.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, lo difende a Tutti Convocati.

“Discutere Eriksen significa mettere in discussione la tecnica del calcio. Distrubisce bene il pallone, ha un tiro bellissimo, ma ho la sensazione che sia difficile inserirlo nel contesto dell’Inter che non prevede un trequartista puro”, la sentenza di Zazzaroni.