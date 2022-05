FCIN1908 – Serie A, Rocchi ha scelto gli arbitri di Sassuolo-Milan e Inter-Samp

Il designatore arbitrale renderà a breve note le scelte per l'ultimo turno di campionato: due fischietti esperti dirigeranno le gare scudetto

Ultima curva per lo scudetto. L'Inter insegue il Milan a due punti e non potrà far altro che vincere contro la Sampdoria e sperare in notizie clamorose dalla gara tra i rossoneri e il Sassuolo al Mapei Stadium. Alle 18 di domenica tifosi nerazzurri, rossoneri e non solo saranno concentrati esclusivamente su quanto accadrà nelle due gare che si giocheranno in contemporanea. 90' da vivere in apnea, con un peso specifico importantissimo.

Per questo, la scelta del designatore arbitrale Gianluca Rocchi è ricaduta su due fischietti esperti. Stando a quanto raccolto da Fcinter1908.it, infatti, la gara dei nerazzurri verrà affidata a Marco Di Bello, mentre di Sassuolo-Milan se ne occuperà Daniele Doveri. Di Bello ha arbitrato due volte l'Inter in stagione, entrambe contro la Roma: all'Olimpico in campionato (0-3 il risultato, ndr) e al Meazza in Coppa Italia (2-0 in favore dei nerazzurri). Doveri, invece, ha arbitrato il Milan tre volte in stagione: 1-1 in casa della Juventus, 1-1 nel derby d'andata con l'Inter e 1-3 il risultato per i rossoneri in casa dell'Hellas Verona. Nell'ultimo turno ha arbitrato Cagliari-Inter.