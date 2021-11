Serie A, il Milan cade rovinosamente col Sassuolo: ora l’Inter è a -1

Rossoneri sconfitti in rimonta dalla squadra di Dionisi: prestazione maiuscola dei neroverdi

Non è servito a nulla il gol del momentaneo vantaggio siglato nel primo tempo da Romagnoli. Il Milan perde 3-1 contro il Sassuolo e non riesce a rispondere alla vittoria di ieri dell'Inter, ora ferma a -1 dai rossoneri in classifica in attesa di Napoli-Lazio di stasera. Di Scamacca e Berardi, insieme all'autogol di Kjaer, le firme sulla rimonta neroverde che fa gioire anche i tifosi nerazzurri. Nel finale la squadra di Pioli è rimasta anche in dieci uomini per l'espulsione di Romagnoli per fallo da ultimo uomo su Defrel.