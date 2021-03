Serie A, 3 gare da assegnare: Sky offre 70 milioni. Mediaset e Amazon pronte

Domani l'Assemblea di Lega per l'assegnazione dell'ultimo pacchetto di diritti tv, Sky pronta al ricorso

Andrea Della Sala

Dopo l'assegnazione esclusiva di 7 partite della Serie A a Dazn, ora mancano da assegnare 3 partite in co-esclusiva. Una partita del sabato, quella delle 12.30 della domenica e quella del lunedì sera. L'offerta di Sky è di 70 milioni di euro e domani è convocata l'assemblea di Lega all 18.30 per assegnare quest'ultimo pacchetto.

"Se Sky e l'assemblea dei 20 club di Serie A non dovessero trovare un accordo su prezzo, il pacchetto delle 3 partite dovrà essere venduto con un nuovo bando a cui potrebbero partecipare Mediaset e Amazon, che già hanno acquistato pacchetti di partite della Champions. Amazon ha in esclusiva le migliori 16 gare del mercoledì, Mediaset ha 121 gare di cui 17 in chiaro. Se nemmeno con operatori diversi da Sky si dovesse arrivare a un accordo, la Lega di Serie A potrebbe decidere di individuare un partner tecnico con cui creare un proprio canale per la trasmissione delle tre gare in co-esclusiva. Ma è considerata solo un'ipotesi residuale", spiega Repubblica.

Sky pensa al ricorso

"Se non sarà Sky a vincere la gara è probabile che la tv satellitare di Comcast farà ricorso contro l'intero bando che ha incoronato Dazn come primo operatore per la trasmissione del campionato. E non è detto che non voglia presentare ricorsi anche in caso si aggiudicasse le 3 partite a giornata. I rapporti con la Serie A, dopo 18 anni di collaborazione, non sono semplici. Una delle ragioni di attrito ha riguardato la sesta rata dei diritti per la stagione 2019/2020. Sky chiedeva uno sconto, a causa della sospensione del campionato. I club pretendevano l'intero importo di 130 milioni. Alla fine la tv ha pagato cifra piena, ma solo dopo che il tribunale di Milano l'ha costretta a farlo con un decreto", aggiunge il portale del quotidiano.