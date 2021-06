Serie A, giallo sugli orari spezzatino: ecco chi ha votato contro

E' giallo sull'orario spezzatino nella prossima Serie A. I club del massimo campionato si riaggiorneranno la prossima settimana

E' giallo sull'orario spezzatino nella prossima Serie A . Come riporta Calcio e Finanza, infatti, nell'Assemblea di Lega di oggi 13 società avevano votato a favore del cambiamento degli slot delle partite. Una decisione, però, subito revocata. I club, infatti, hanno deciso di aggiornarsi nei prossimi giorni.

"Dopo la prima votazione sulla spalmatura delle 10 gare in altrettanti orari, in cui era arrivato il voto contrario di Genoa, Samp, Roma, Bologna, Sassuolo e Spezia, l’assemblea ha scelto di votare una seconda delibera per annullare il voto: mozione passata con il voto contrario solo di Juventus, Lazio e Napoli", si legge.