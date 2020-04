Serie A, rigidi protocolli per la ripresa. Tamponi vietati, analisi del sangue ai calciatori: ecco le misure

Dopo le parole di Ceferin, la Serie A torna a sperare in una possibile ripresa del campionato. Bisognerà attendere il via libera dal Governo, una volta conclusa questa emergenza.

Secondo il Corriere della Sera “L’idea però è di attivare rigidi protocolli di controllo. Tra le misure si parla di analisi del sangue (i tamponi sono vietati) ai calciatori per stabilire chi ha avuto o meno il virus. Altre riguardano l’isolamento con lunghi ritiri, trasferte blindate per giocare le gare e cambi di sede in città più sicure”.