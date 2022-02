Serie A, ufficializzati data e orario di Torino-Inter e Inter-Fiorentina

La Lega Serie A ha reso noti data e orario della 10a e dell'11a giornata di campionato: ecco l'elenco completo

La Lega Serie A ha reso noti poco fa attraverso un comunicato ufficiale data e orario delle partite della 10a e dell'11a giornata del campionato italiano. L'Inter in questi due turni sarà rispettivamente impegnata contro il Torino in trasfera domenica 13 marzo alle ore 20.45 e contro la Fiorentina in casa sabato 19 marzo alle ore 18. Entrambe le sfide saranno visibili su DAZN.