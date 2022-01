UFFICIALE – Lega: “5.000 spettatori dal 15 gennaio al 5 febbraio. Ecco perché non in Supercoppa”

La Serie A ha deciso di ridurre il numero degli spettatori nelle gare successive a domani. E spiega perché in Inter-Juve la capienza resta al 50%

Questo è quanto si legge nel comunicato ufficiale della Lega Calcio: "In considerazione della crescita esponenziale dei contagi degli ultimi giorni le Società di Serie A, riunitesi nel pomeriggio in Assemblea, hanno deliberato all'unanimità la riduzione della capienza degli stadi al limite massimo di 5 mila spettatori per tutte le gare delle proprie competizioni a partire dal 15 gennaio fino al 5 di febbraio, data di ritorno in campo dopo la sosta riservata alle nazionali. Si precisa che per questo periodo non verranno destinati biglietti al settore ospiti proprio per evitare il trasferimento dei tifosi da una città all'altra".