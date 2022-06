UFFICIALE / Serie A 2022-2023, stabilita la data di presentazione del calendario

I club, in Assemblea, hanno stabilito quando sarà presentato l'ordine delle gare del prossimo campionato

"È stato stabilito che la presentazione del Calendario della Serie A TIM 2022/2023 avverrà il 24 giugno, fatta salva la conclusione del percorso di iscrizione delle Società al campionato. Che avverrà con la ratifica nel Consiglio federale dell’8 luglio". Durante l'Assemblea di Lega Serie A è stata stabilita la prima tappa della prossima stagione, la data in cui verranno presentati i calendari del campionato che comincerà il 14 agosto 2022. E come si legge nella nota della Lega la data scelta per la presentazione dei calendari è il 24 giugno.