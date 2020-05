La Serie A riparte? Prima vanno discussi tre temi centrali. E in caso di nuovo positivo…

In attesa di capire l’esito dell’incontro tra il presidente della FIGC Gravina, Spadafora e il Comitato tecnico scientifico circa il protocollo medico-sanitario da seguire, emergono altri problemi, legati all’ambito medico, da smarcare prima di poter pensare ad una ripartenza.

TRE TEMI – Secondo quanto riportato da Sky Sport, il primo tema riguarda la disponibilità dei test, che siano tamponi o esami sierologici, necessari in una prima fase di lavoro a gruppi ma non presenti in grandi quantità e per questo rappresenta un problema etico, non essendo disponibili per tutti i cittadini per ora. Il secondo punto interrogativo riguarda l’eventuale contagio: in caso di nuova positività di uno o più calciatori, dovranno essere fermati e messi in quarantena, il che porterebbe allo stop della stagione anche se, in caso di doppi controlli teorici, la quarantena potrebbe essere evitata. In ultima analisi, subentra anche un problema legale poiché i responsabili, a fini di legge, diventerebbero i presidenti e i medici sociali dei club.