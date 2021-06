Mercato, arriva uno ‘sgarbo’? “Vuole restare all’Inter e liberarsi a zero nel 2022”

Secondo il Corriere dello Sport, c'è un calciatore in rosa che non sembra voler partire in questa sessione di mercato

Ancora da capire se la fascia sinistra in casa Inter sarà rivoluzionata. C'è infatti la possibilità che sia Ivan Perisic che Ashley Young lascino Milano, ma anche quella che restino entrambi o solo uno dei due. Scrive infatti il Corriere dello Sport: "In rosa l'unico esterno sinistro "puro" è Dimarco ma tutto porta a credere che sarà sacrificato per far cassa. Perisic ha l'ultimo anno di contratto (a 4,7 milioni netti) e il club vorrebbe cederlo, ma lui intende restare e liberarsi nel giugno 2022 a parametro zero. Marotta e Ausilio intanto aspettano una risposta da Young, sospeso tra l'accettare il biennale del Burnley e il dire sì all'Inter. Gli inglesi sembrano favoriti. Trattativa in corso anche per il rinnovo del centrale Ranocchia".