Inter, due novità di formazione: Inzaghi cambia le fasce. Calhanoglu…

Le possibili scelte di formazione di Inzaghi in vista della gara contro la squadra di De Zerbi

Si avvicina quella che potrebbe già essere una gara decisiva. Quella contro la Shakhtar rappresenta per l'Inter un crocevia importante per il cammino in Champions. Secondo quanto riporta Sky Sport, nelle ultime ore sono in risalita le quotazioni di Dimarco: contro la squadra di De Zerbi potrebbe partite titolare al posto di Perisic. Altri due ballottaggi per Simone Inzaghi, con Dumfries e Calhanoglu favoriti su Darmian e Vecino. Tra i convocati tornano Correa e Vidal, che però partiranno dalla panchina. De Zerbi rilancia i titolari dopo l'ampio turnover in campionato.