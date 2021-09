TS – Shakhtar-Inter, i dubbi di Inzaghi: possibile sorpresa a centrocampo

Le ultime sulla probabile formazione che il tecnico schiererà domani per il delicato impegno di Champions League

Archiviato il pari con l'Atalanta, l'Inter si rituffa sulla Champions League. Nemmeno il tempo di metabolizzare l'amarezza per la gara del Meazza, che subito si ripresenta una nuova sfida. Delicatissima, tra l'altro. In ballo c'è molto più di tre punti, considerando che lo Shakhtar si profila come diretta concorrente ad uno dei due posti a disposizione per la qualificazione agli ottavi.