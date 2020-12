Inter, con lo Shakhtar si decide anche il mercato: due nomi in ballo. E quei 19 milioni…

L’Inter continua la ricerca di un vice Lukaku. A meno di un mese dall’apertura della sessione invernale di mercato, sarà fondamentale l’esito della sfida di mercoledì contro lo Shakhtar per capire la reale esigenza di Antonio Conte di avere a disposizione un elemento che possa far rifiatare Romelu Lukaku: in caso di permanenza nelle Coppe Europee, che sia Champions o Europa League, il club nerazzurro andrà all’assalto di uno tra Giroud e Milik, mentre se dovesse arrivare l’eliminazione sarà ancora Pinamonti la quarta punta.

Le due strade non sono facili da percorrere. Dopo i 4 gol al Siviglia in Champions League, Giroud ha giocato e segnato anche contro il Leeds. Tuttosport è sicuro: se Lampard gli darà ancora spazio, il francese resterà a Londra fino a fine stagione. Milik, invece, resta fuori rosa e fuori dal progetto: con il contratto in scadenza a giugno e il rinnovo lontanissimo, il polacco potrebbe partire a gennaio. Il Napoli lo valuta 18 milioni ma l’Inter ci pensa. Il club nerazzurro potrebbe, infatti, far leva sui 19 milioni che deve ricevere da De Laurentiis per il riscatto di Politano.

Il quotidiano aggiunge che in caso di arrivo di un altro attaccante per Pinamonti si spalancherebbero le porti del prestito in un altro club.